Stürmer Philippe Kény wird die Spiele gegen Servette in der Liga und die Partie gegen Stade Nyonnais im Cup verpassen. Eine FCZ-Einsprache wurde abgelehnt.

FCZ-Stürmer Philippe Kény wurde wegen einer Tätlichkeit gegen den FC Thun für drei Spiele gesperrt. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Es war ein Horror-Nachmittag für Philippe Kény (26) am vorletzten Spieltag in der Partie gegen Thun. In der 65. Minute wurde der FCZ-Neuzugang eingewechselt und kam zu seinem Debüt für die Zürcher. In der 88. Spielminute war dann aber bereits wieder Schluss für den senegalesischen Mittelstürmer.

Kény hatte Thuns Leonardo Bertone im Gesicht getroffen und sah dafür nach VAR-Eingriff direkt Rot.

Für drei Spiele wollte die Liga Kény für den Auissetzer aus dem Verkehr ziehen, wogegen der FCZ allerdings Einsprache einlegte. Nun hat die Swiss Football League (SFL) ihr endgültiges Urteil verkündet: Die Einsprache der Zürcher wird abgeschmettert und die Sperre bleibt bestehen.

Der Angreifer wird somit noch die Partie vom 13. September gegen Servette in der Super League sowie das Cupspiel am 21. September gegen den Stade Nyonnais verpassen. Im letzten Liga-Match gegen Winterthur hatte Kény bereits eine erste Spielsperre abgesessen.

