Luigi Nocentini muss den FC Basel nach etwas mehr als zwei Jahren verlassen. Im neuen Staff hat er keinen Platz mehr, und für den Chefposten fehlte ihm die nötige Lizenz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luigi Nocentini verlässt Basel nach zwei Jahren

Keine Cheftrainer-Beförderung wegen fehlender Trainerlizenz

Double-Gewinn 2025 unter seiner Mitarbeit als Höhepunkt

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Das Kapitel Luigi Nocentini (37) beim FC Basel ist nach etwas mehr als zwei Jahren zu Ende. Der Italiener, der im Sommer 2024 ans Rheinknie gewechselt war, verlässt den FCB.

Ob an der Seite von Fabio Celestini, Ludovic Magnin oder zuletzt Stephan Lichtsteiner – der 37-Jährige hielt den Cheftrainern stets den Rücken frei. Der Höhepunkt seiner Basler Zeit war der Double-Gewinn im Sommer 2025. Zuletzt stand er nach dem Abgang von Lichtsteiner gar bei zwei Pflichtspielen selbst als interimistischer Cheftrainer an der Seitenlinie.

«Er kam als Nachfolger nicht infrage»

Im Staff von Slavisa Jovanovic (58), der seit Freitag als neuer Trainer an der Basler Seitenlinie amtet, wird Nocentini nicht mehr eingeplant.

Auch eine Beförderung zum Chef war nie eine Option. Der Klub schafft in einer Medienmitteilung Klarheit: «Da Nocentini nicht über die erforderlichen Trainerlizenzen verfügt, kam er für die Nachfolge auf der Position des Cheftrainers nicht infrage.» Damit endet für den Italiener eine intensive Zeit im St. Jakob-Park.

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