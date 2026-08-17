Nach Juventus Turin gastiert mit dem FC Barcelona bereits der zweite Top-Klub innert weniger Wochen im Joggeli. Die ganz grosse Stimmung kommt beim Basler Testspiel aber nicht auf. Trotz ausverkauftem Stadion.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Basel verliert Testspiel gegen Barcelona 2:5 im St. Jakob-Park

17-jähriger Jean Doucoure erzielt Ausgleichstreffer für Basel vor Pause

36'000 Zuschauer im Stadion, trotz ungewohnter Stimmung und Barcelona-Trikots

Real, Madrid, Liverpool, Bayern München, PSG, Inter Mailand und, und, und. Die Liste der europäischen Topklubs, die in den vergangenen Jahren im St. Jakob-Park aufgelaufen sind, lässt sich beliebig verlängern. Doch die magischen Basler Europacup-Nächte gehören der Vergangenheit an. Seit der Saison 2017/2018 wartet man im Joggeli vergeblich auf die Rückkehr in die Champions League.

So muss sich die rotblaue Fan-Seele vorübergehend mit leicht magisch angehauchten Nachmittagen begnügen. Mitte Juli gastierte der italienische Rekordmeister Juventus Turin für ein Testspiel in Basel. Vier Wochen später ist der amtierende spanische Champion aus Barcelona zu Besuch.

Zwei Testspiele, die innerhalb eines Monats zweimal für ein ausverkauftes Haus sorgen. Dass die Basler in der Meisterschaft zuletzt im Mai 2025, als man gegen Luzern den Meisterpokal überreicht bekam, ihr Stadion bis auf den letzten Platz füllen konnten, zeigt, wie gross die Sehnsucht nach der Königsklasse ist.

Weniger Stimmung als sonst

Dass es kein klassisches «Heimspiel» für den FCB ist, war aber schon vor der Partie klar. Das Ergebnis des riesigen Ansturms auf die Tickets, welche die Verkaufswebsite der Bebbi kurzfristig zum Erliegen gebracht hatte, ist vor dem Stadion in Form von Tausenden Barcelona-Trikots sichtbar.

Das hat auch Auswirkung auf die Stimmung während der 90 Minuten. Immer wieder ist trotz 36'000 Fans ungewohnt still im Joggeli. Die Plätze in der Muttenzerkurve sind zwar belegt, aber nicht von jenen Anhängern, die ihre Mannschaft sonst ununterbrochen nach vorne peitschen.

Diese setzt sich 24 Stunden nach dem Cup-Auftritt in Courtételle (6:1) aus mehreren Ergänzungsspielern zusammen. Mit Becir Omeragic steht nur ein einziger Profi erneut in der Startelf. Die restlichen zehn Spieler, die im Jura begonnen hatten, nehmen auf der Ersatzbank Platz.

Eigengewächs Doucoure lässt FCB-Fans jubeln

Auch Barcelona-Trainer Hansi Flick verzichtet zu Beginn auf mehrere grosse Namen. Mit Goalie Joan Garcia und Verteidiger Eric Garcia finden nur zwei von insgesamt sieben spanischen Weltmeistern einen Platz in der ersten Elf. Lamine Yamal, Dani Olmo und Pau Cubarsi machen sich erst in der zweiten Hälfte warm, Pedri und Gavi haben die Reise nach Basel gar nicht erst angetreten. Auch dass die Barcelona-Spieler ohne Namen auf dem Rücken auflaufen, zeigt, dass die Partie aus Sicht des dreifachen Champions-League-Siegers nicht ganz den höchsten Stellenwert geniesst.

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Klar überlegen ist Barcelona trotzdem. Zumindest in den ersten 35 Minuten, die im überfälligen katalanischen Führungstreffer durch Sommerneuzugang Adeyemi gipfeln. Die Basler versuchen zwar, dagegenzuhalten, sind aber nicht nur spielerisch, sondern auch physisch klar unterlegen. Trotzdem kommt der FCB kurz vor der Pause durch den erst 17-jährigen Jean Doucoure zum Ausgleichstreffer. Für einen kurzen Moment fühlt man sich zurückversetzt in die Zeit, als die Basler zu Hause regelmässig europäische Grossmächte bodigten.

Yamal kommt zu Joker-Einsatz

Zwei Jahre älter als Doucoure, der erst seit dieser Saison mit den Profis trainiert, ist Barcelonas grösster Star: Lamine Yamal. Als sich der Flügelspieler nach etwas mehr als einer Stunde auf den Platz bewegt, bekommt er nicht nur von den Barça-Anhängern Szenenapplaus. Zu diesem Zeitpunkt liegt sein Team bereits wieder mit 2:1 in Führung.

Seinen grossen Auftritt hat Yamal, als er zehn Minuten vor Schluss einen Penalty verwertet. Am Ende muss sich der kleine FCB dem grossen FCB klar mit 2:5 geschlagen geben. Eine standesgemässe Niederlage, ohne grossen sportlichen Wert. Und trotzdem sind es Spiele wie diese, die die Sehnsucht nach magischen europäischen Nächten in Basel weiter wachsen lässt.