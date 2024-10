Das zwischenzeitliche 5:1 des FC Basel gegen den FC Winterthur wurde erst als Eigentor gewertet. Am Montag wurde die direkt verwandelte Ecke dann zu Xherdan Shaqiris Tor angepasst.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Was für eine Shaqiri-Show letzten Samstag auf der Schützenwiese! Ein Tor, drei Vorlagen und eine (beinahe) direkt verwandelte Ecke ist bei der 6:1-Gala die Bilanz des Zauberzwergs. Am Montag kommts dann aber noch besser: Auf der Webseite der Swiss Football League (SFL) wird Shaqiri plötzlich als Schütze des fünften Basler Tores geführt.

Dass es erst am Montag zu dieser Anpassung gekommen ist, hängt mit dem Unternehmen zusammen, das für die SFL die Sportdaten analysiert und aufbereitet. Die britische Firma «Opta – Stats Perform» reichert diese nicht nur für die Super League, sondern auch für viele andere Ligen der Welt an, unter anderem auch Europas Topligen.

Bei Opta mussten unter anderem erst Zweifel ausgeräumt werden, ob das Tor wirklich so gewollt war. Deshalb wurden erst weitere Daten ausgewertet und abgeglichen, bevor der Eckball-Geniestreich offiziell Shaqiri angerechnet wurde. «Das Goal gehört eigentlich schon mir», hatte Shaqiri selbst bereits kurz nach Schlusspfiff erklärt.

SFL-Medienchef Philippe Guggisberg erklärt, dass die Liga von Beginn an zu Shaqiri als Torschützen tendiert hat, aber die Abklärungen des internationalen Partners abwarten musste. Denn bevor die Zusammenarbeit mit Opta begann, war bei der Frage nach Eigentor jeweils entscheidend, ob der Ball auch ohne Berührung des Gegners im Tor gelandet wäre – was am Samstagabend auch ohne Einmischung von Winti-Keeper Stefanos Kapino der Fall war.

