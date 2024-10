Es wird immer gefährlich: Shaqiri tritt Ecken, als wären es Freistösse. Einer geht an die Latte, zwei resultieren in Toren. Foto: keystone-sda.ch 1/5

Pascal Ruckstuhl Sport-Desk-Reporter

Diese Leistung wird noch lange in Erinnerung bleiben. Xherdan Shaqiri (33) ist gegen Winti an fünf von sechs Toren beteiligt, verwandelt einen Eckball mit Hilfe von Winti-Goalie Kapino direkt und setzt im ersten Durchgang einen Corner an den Querbalken. Dazu sorgt er mit feinen Zuspielen dafür, dass seine Teamkollegen zu vielen Chancen kommen. Mehr Shaq-Show geht definitiv nicht!

Als der Basler in der 71. Minute ausgewechselt wird, setzen nicht nur die FCB-, sondern auch einige Winti-Fans zur Standing Ovation an. Ein Winti-Anhänger, der gleich hinter der Medientribüne sitzt, sagt mit einer Prise Ironie: «Der war ja fast wie Messi!» Grosse Worte für den 169 m kleinen Mann.

Shaqiri bleibt auf dem Boden

Shaqiri selbst gibt sich bescheiden. Klar, das sei für ihn persönlich ein gutes Spiel gewesen. Doch vor allem die Mannschaft sei herausragend gewesen. Wann und ob er überhaupt schon einmal an fünf Toren beteiligt war, weiss der Matchwinner nicht mehr so genau. «Vielleicht bei den Junioren», sagt Shaqiri.

Mit der Leistung auf der «Schützi» bestätigt der 33-jährige, was in den letzten Wochen schon zu sehen war: Shaqiri scheint nach holprigem Start definitiv in der Super League angekommen zu sein. Nach dem Assist gegen YB und dem guten Spiel gegen St. Gallen vor einer Woche ist die Partie gegen Winti der vorläufige Höhepunkt.

Nach Interview-Marathon gibts Autogramme

Dass dem FCB-Publikumsliebling ausgerechnet auf der Schützenwiese sein erstes Super-League-Goal seit 2012 gelingt, könnte Zufall sein. Oder die Winti-Arena bringt FCB-Spielern einfach Glück. Hier machte Ex-Stürmer Thierno Barry im Januar einen Doppelpack und löste damals seinen Knoten nach harzigem Start. Danach startete Barry komplett durch.

Ob es Shaqiri Barry gleich tut? Sehr gut möglich. «Ich glaube, ich bin noch nicht bei 100 Prozent», sagt dieser, bevor er sich in Richtung Katakomben begibt. Auf dem Weg dahin wird der Ex-Nati-Star von rund 50 Winti-Fans aufgehalten. Viele von ihnen wollen ein Autogramm. Shaqiri versucht, alle Wünsche zu erfüllen – wie er das zuvor auf dem Rasen gemacht hat.

