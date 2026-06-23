Thun verpflichtet ehemaligen YB-Junior

Nico Maier (25) kehrt nach einem Jahr in der österreichischen Bundesliga zurück in die Schweiz und unterschreibt beim FC Thun einen Vertrag bis zum Sommer 2028 mit der Option, um eine weitere Saison zu verlängern. Der ehemalige YB-Junior ergänzt das offensive Mittelfeld der Thuner.
Maier kommt in der abgelaufenen Saison bei Blau-Weiss Linz auf vier Tore und eine Vorlage in 22 Pflichtspielen. Vor seinem Wechsel in die österreichische Bundesliga stand er beim FC Wil in der Challenge League im Einsatz. Der offensive Mittelfeldspieler wurde bei YB ausgebildet, wo er zwei Super-League-Partien absolvierte und zu einem Kurzeinsatz in der Champions League kam. Bei Thun wird er die Rückennummer 30 tragen.
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