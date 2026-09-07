FCB gibt schmerzhaftes Update zu Pechvogel Omlin

Jonas Omlin hat sich im Match gegen Lugano erneut verletzt und wird dem FC Basel nach Angaben des Klubs «einige Wochen» nicht zur Verfügung stehen.

Kaum zurück, schon wieder verletzt

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Jonas Omlins Comeback dauerte am Sonntag lediglich eine Halbzeit lang. Nun ist klar, warum sich der FCB-Goalie gegen Lugano auswechseln lassen musste – wegen einer Muskelverletzung an der rechten Oberschenkelrückseite.

Die Bebbi rechnen mit einer Ausfallzeit von «einigen Wochen». Ein herber, weil erneuter Verletzungsrückschlag für die Nummer 1 beim Tabellenfünften der Super League.

Seit der Rückkehr im Sommer nach Basel hat der 32-Jährige erst zwei (Teil-)Einsätze absolvieren können – bei der 0:1-Niederlage am 1. August gegen Lausanne und jetzt bei der 1:3-Pleite gegen Lugano.

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