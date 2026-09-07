DE
FR
Abonnieren
Eingewechselter Salvi schenkt Lugano die Führung
3:46
Highlights im Video:Eingewechselter Salvi schenkt Lugano die Führung

Kaum zurück, schon wieder verletzt
FCB gibt schmerzhaftes Update zu Pechvogel Omlin

Jonas Omlin hat sich im Match gegen Lugano erneut verletzt und wird dem FC Basel nach Angaben des Klubs «einige Wochen» nicht zur Verfügung stehen.
Publiziert: vor 29 Minuten
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
Kommentieren
Wird sein Verletzungspech nicht los: Jonas Omlin.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Jonas Omlins Comeback dauerte am Sonntag lediglich eine Halbzeit lang. Nun ist klar, warum sich der FCB-Goalie gegen Lugano auswechseln lassen musste – wegen einer Muskelverletzung an der rechten Oberschenkelrückseite.

Die Bebbi rechnen mit einer Ausfallzeit von «einigen Wochen». Ein herber, weil erneuter Verletzungsrückschlag für die Nummer 1 beim Tabellenfünften der Super League.

Seit der Rückkehr im Sommer nach Basel hat der 32-Jährige erst zwei (Teil-)Einsätze absolvieren können – bei der 0:1-Niederlage am 1. August gegen Lausanne und jetzt bei der 1:3-Pleite gegen Lugano.

Noch näher dran am FC Basel

Füge jetzt den FC Basel deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Basel
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Basel
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Basel
        FC Basel