FCB gibt schmerzhaftes Update zu Pechvogel Omlin

Jonas Omlins Comeback dauerte am Sonntag lediglich eine Halbzeit lang. Nun ist klar, warum sich der FCB-Goalie gegen Lugano auswechseln lassen musste – wegen einer Muskelverletzung an der rechten Oberschenkelrückseite.
Die Bebbi rechnen mit einer Ausfallzeit von «einigen Wochen». Ein herber, weil erneuter Verletzungsrückschlag für die Nummer 1 beim Tabellenfünften der Super League.
Seit der Rückkehr im Sommer nach Basel hat der 32-Jährige erst zwei (Teil-)Einsätze absolvieren können – bei der 0:1-Niederlage am 1. August gegen Lausanne und jetzt bei der 1:3-Pleite gegen Lugano.
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