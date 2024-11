Eine bemerkenswerte Karriere voller Höhen und Tiefen geht zu Ende. Der ehemalige Nationalspieler Timm Klose bestreitet am Wochenende sein letztes Spiel und wechselt definitv auf die Trainerbank.

Auf einen Blick Timm Klose beendet seine Karriere, bleibt aber als Trainer beim FC Basel

Er spielte in Bundesliga und Premier League und gewann den DFB-Pokal

Der Ex-Natispieler erlebte auch schwierige Phasen in seinem Leben

Am Wochenende wird der ehemalige Nati-Spieler Timm Klose (36) das letzte Mal als aktiver Fussballer auf dem Platz stehen. Der Innenverteidiger liess seine Karriere die letzten knapp anderthalb Jahre in der U21 des FC Basel ausklingen und führte das Team zuletzt als Captain und verlängerter Arm des Trainers an.

Im Leichtathletikstadion neben dem St. Jakob Park ist am Samstag (15.30 Uhr) die U21 des FCZ bei seiner Dernière in der Promotion League zu Gast.

Der FCB bedankt sich bei Klose und gibt bekannt, dass er dem Verein als Defensivtrainer und Talentmanager erhalten bleibt. «Es war ja immer unser Plan, einen Übergang für mich vom Fussballer zum Leben nach der Aktivkarriere zu kreieren. Unsere U21 spielt nun sehr solid und ich konnte meinen Teil dazu beitragen, dass einige Nachwuchsspieler den Weg in die 1. Mannschaft gehen können. Ich will im Nachwuchsteam niemandem den Platz wegnehmen und wenn ich mich im Team nicht mehr gebraucht sehe, ist mein Ziel hier als Spieler erfüllt», wird Klose auf der Klub-Webseite zitiert. Parallel dazu wird der zudem die Uefa Pro Lizenz erwerben.

Karriere mit Höhen und Tiefen

Klose blickt auf eine bewegte Karriere zurück. Er spielte nach seiner Zeit bei den FCB-Junioren unter anderem in der Bundesliga (Nürnberg und Wolfgsburg) und der Premier League (Norwich). Mit den Wölfen gewann er 2015 den DFB-Pokal. Im Herbst 2020 kehrte er bereits einmal zu seinem Jugendklub zurück und bestritt in gehobenem Fussballeralter doch noch seine ersten Profi-Spiele für Rot-Blau, ehe er nach einem halben Jahr Pause ein zweites Mal in England anheuerte (Bristol).

Der gebürtige Frankfurter, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, hatte aber auch immer wieder mit psychischen Problemen zu kämpfen. 2019 sprach er in einem Interview offen über die schwierigen Kapitel seines Lebens, wie zum Beispiel seine Alkohol-Exzesse mit 13 Jahren.

Sein grosser Erfahrungsrucksack kommt ihm bei der Arbeit mit jungen Talenten – und in der Zukunft womöglich als Cheftrainer – sicher zugute.

0:32 Schockgeständnis von Klose: «Ich habe mit 13 angefangen zu trinken»