Sékou Fofana (23) verlässt Lausanne in Richtung Frankreich. Wie der Verein am Mittwoch mitteilt, hat man eine Einigung mit AJ Auxerre über den Transfer des Franzosen erzielt. Somit spielt Fofana nächste Saison in der Ligue 1.
Der Linksverteidiger kam 2021 als Junior vom französischen Verein St. Étienne zu Lausanne und schaffte 2024 den Sprung in die erste Mannschaft. Während der zwei Saisons bei den Profis kommt Fofana auf 50 Pflichtspieleinsätze für Lausanne und erzielt dabei zwei Tore und drei Vorlagen. Nun zieht es ihn in die Ligue 1 zu Auxerre.
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