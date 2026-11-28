Al Ahly will Marcel Koller zurück nach Kairo holen. Der ägyptische Topklub baggert am FCZ-Trainer – eine Einigung gibt es aber noch nicht.

Darum gehts Al Ahly will Marcel Koller zurückholen

Blick kann Interesse am FCZ-Coach bestätigen

Koller wird in Ägypten verehrt

Während der FC Zürich in Vaduz in der Schlussphase noch zu einem Punkt kommt, brodelt in Ägypten die Gerüchteküche. Und die Meldungen haben es in sich – denn sie betreffen ausgerechnet den FCZ. Genauer gesagt: Trainer Marcel Koller (66).

Wie mehrere ägyptische Journalisten berichten, soll Al Ahly Kontakt mit Koller aufgenommen haben. Der Klub unternehme demnach alles, um den Zürcher zurück nach Kairo zu holen. Einige Medien gehen sogar noch weiter und schreiben, dass man sich mit dem Coach bereits einig sei. Es fehle lediglich noch die Einigung mit dem FCZ.

Kairo liebt Koller

Nach Blick-Informationen baggert Al Ahly tatsächlich an Koller. Von einer Einigung kann derzeit allerdings noch überhaupt keine Rede sein. Für den FCZ wäre ein vorzeitiger Abgang Kollers ein riesiger Schock. Erst seit diesem Sommer steht er beim Klub von Ancillo Canepa an der Seitenlinie. Innert kürzester Zeit ist es ihm gelungen, den Klub nach vielen unruhigen Jahren zu stabilisieren.

Noch grösser als in Zürich ist die Wertschätzung für Koller allerdings nach wie vor in Kairo. Die neuesten Gerüchte aus Ägypten zeigen eindrücklich, wie gross das Ansehen des Zürchers bei Al Ahly noch immer ist und wie gross seine hinterlassenen Spuren sind. Zwischen 2022 und 2025 gewann er mit dem erfolgreichsten Klub des Landes gleich elf Titel.

Vier Trainer in 1,5 Jahren

Seit Kollers Abschied im April 2025 haben sich bei Al Ahly bereits vier Trainer versucht – mit überschaubarem Erfolg. Erst vor vier Tagen zog der Klub bei Hussein Ammouta (57) die Reissleine. In der Liga liegt Al Ahly derzeit nur auf Platz drei und hat bereits sieben Punkte Rückstand auf Leader FC Pyramids.

Offenbar ist das Grund genug, um sich mit einer spektakulären Rückholaktion von Koller auseinanderzusetzen. Was der FCZ und Canepa wohl davon halten?