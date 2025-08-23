DE
Jetzt ist es fix
Mirantschuk verlässt Sion und wechselt in die Heimat

Anton Mirantschuk wechselt vom FC Sion zurück in die Heimat nach Moskau. Dem FC Sion spielt der Deal ordentlich Geld in die Kasse.
Publiziert: 12:22 Uhr
Anton Mirantschuk verlässt den FC Sion und wechselt zurück in die Heimat nach Russland.
Foto: Pius Koller
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktion Sport

Der FC Sion verabschiedet Anton Mirantschuk (29). Der Russe wechselt, wie von Blick Ende Juli angekündigt, zurück in die Heimat und schliesst sich per sofort Dynamo Moskau an. Für den FC Sion hat sich der Transfer finanziell gelohnt. Rund 2,5 Millionen Franken sollen laut Medienberichten ins Wallis fliessen. Zwar haben sich die Sittener vor ein paar Wochen fast das Doppelte erhofft, trotzdem gibt es ein dickes Transferplus. Mirantschuk kam letztes Jahr nämlich ablösefrei zum FC Sion. 

«Der FC Sion dankt Anton für seine Professionalität und sein Engagement im Trikot des Walliser Vereins und wünscht ihm alles Gute für seine weitere Karriere», schreiben die Walliser in einer Medienmittteilung.

