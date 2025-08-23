Anton Mirantschuk wechselt vom FC Sion zurück in die Heimat nach Moskau. Dem FC Sion spielt der Deal ordentlich Geld in die Kasse.

Anton Mirantschuk verlässt den FC Sion und wechselt zurück in die Heimat nach Russland. Foto: Pius Koller

Andri Bäggli Redaktion Sport

Der FC Sion verabschiedet Anton Mirantschuk (29). Der Russe wechselt, wie von Blick Ende Juli angekündigt, zurück in die Heimat und schliesst sich per sofort Dynamo Moskau an. Für den FC Sion hat sich der Transfer finanziell gelohnt. Rund 2,5 Millionen Franken sollen laut Medienberichten ins Wallis fliessen. Zwar haben sich die Sittener vor ein paar Wochen fast das Doppelte erhofft, trotzdem gibt es ein dickes Transferplus. Mirantschuk kam letztes Jahr nämlich ablösefrei zum FC Sion.

«Der FC Sion dankt Anton für seine Professionalität und sein Engagement im Trikot des Walliser Vereins und wünscht ihm alles Gute für seine weitere Karriere», schreiben die Walliser in einer Medienmittteilung.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.