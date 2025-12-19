Beim FC Zürich kommts zum grossen Knall: Milos Malenovic (40) wurde gemäss Blick-Informationen als Sportchef entlassen. Eine offizielle Bestätigung des Klubs steht noch aus.
Malenovic übernahm den Posten Anfang Oktober 2023. Seine Ära beim FCZ begann allerdings schon vorher, ab Sommer 2023 hatte er ein Mandat als externer Berater.
Zuletzt gab es vor allem von den Fans sehr kritische Töne und die «Milos raus!»-Rufe wurden bei diversen Spielen skandiert. Im Blick-Interview von Ende November hat auch FCZ-Präsident Ancillo Canepa den Sportchef erstmals angezählt und sich kritisch geäussert. «Der Bonus der Lernkurve ist nun vorbei», sagte der 72-Jährige damals.
Malenovic fehlte an GV und Weihnachtsfeier
Über 5000 Personen haben inzwischen eine Online-Petition ausgefüllt, die die Absetzung Malenovics forderte. An der Generalversammlung am 8. Dezember fehlte er, genauso an der FCZ-Weihnachtsfeier. Gemäss Blick-Infos war von «grundlegenden Veränderungen hinter den FCZ-Kulissen» die Rede.
Seit Wochen tauchte Malenovic nicht mehr in der Öffentlichkeit auf. Nachdem bekannt wurde, dass Dennis Hediger (39) bis mindestens Weihnachten FCZ-Trainer bleiben wird, durfte der Sportchef auch nicht mehr auf den Trainingsplatz. Dies hatte Canepa im Blick-Interview angekündigt, Hediger sagte vor dem Zürcher Derby am 29. November: «Es wurde besprochen, dass Milos nicht auf dem Trainingsplatz sein wird und auch nicht am Rande stehen wird.»
