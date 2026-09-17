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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
8
16
22
2
FC Sion
8
9
18
3
BSC Young Boys
8
12
16
4
FC Basel
8
2
13
5
Servette FC
8
-1
10
6
FC St. Gallen
8
-5
10
7
FC Zürich
8
-6
10
8
FC Luzern
8
-5
9
9
Grasshopper Club Zürich
8
-7
8
10
FC Thun
8
-9
7
11
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
8
-4
6