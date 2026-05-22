Nach dem Abgang von Heinz Lindner (35) zum FCZ stellt sich YB auf der Position des Ersatzgoalies neu auf. Dabei werden die Berner in der Schweiz fündig. Joël Mall (35) schliesst sich per sofort dem Team von Gerardo Seoane an. Das geben die Berner am Freitag bekannt.
Bereits Ende April hatte die «Tribune de Genève» den Namen des Servette-Keepers bei YB ins Spiel gebracht. Kurz darauf verabschiedete der Klub Mall trotz eines bis 2027 gültigen Vertrags. In einer Videobotschaft wendete sich der ehemalige zypriotische Nati-Goalie an die Fans der Grenats: «Drei Jahre – die waren unglaublich, unvergesslich. Es ist die Zeit gekommen, um Danke zu sagen. Ich habe immer alles für euch gegeben – und ihr für mich. Das werde ich nie vergessen.»
Neben der Nummer zwei, hat YB auch die Position des dritten Goalies für die nächste Saison besetzt. Goalie Dario Marzino (29) hat den auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis im Sommer 2027 verlängert. Der 29-Jährige hat sich bei YB als ideale Goalie-Nummer 3 etabliert, schreibt YB in der gleichen Mitteilung.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
38
28
75
2
FC St. Gallen
38
25
70
3
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
38
23
63
5
FC Basel
38
-3
56
6
BSC Young Boys
38
11
55
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
38
10
53
2
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zürich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zürich
38
-26
33
6
FC Winterthur
38
-56
23