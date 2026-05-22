Joël Mall verlässt Servette Genf nach drei Jahren. Der 35-Jährige wechselt zu YB in die Bundesstadt, dort wird er hinter Marvin Keller als Nummer 2 fungieren.

Nach dem Abgang von Heinz Lindner (35) zum FCZ stellt sich YB auf der Position des Ersatzgoalies neu auf. Dabei werden die Berner in der Schweiz fündig. Joël Mall (35) schliesst sich per sofort dem Team von Gerardo Seoane an. Das geben die Berner am Freitag bekannt.

Bereits Ende April hatte die «Tribune de Genève» den Namen des Servette-Keepers bei YB ins Spiel gebracht. Kurz darauf verabschiedete der Klub Mall trotz eines bis 2027 gültigen Vertrags. In einer Videobotschaft wendete sich der ehemalige zypriotische Nati-Goalie an die Fans der Grenats: «Drei Jahre – die waren unglaublich, unvergesslich. Es ist die Zeit gekommen, um Danke zu sagen. Ich habe immer alles für euch gegeben – und ihr für mich. Das werde ich nie vergessen.»

Neben der Nummer zwei, hat YB auch die Position des dritten Goalies für die nächste Saison besetzt. Goalie Dario Marzino (29) hat den auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis im Sommer 2027 verlängert. Der 29-Jährige hat sich bei YB als ideale Goalie-Nummer 3 etabliert, schreibt YB in der gleichen Mitteilung.