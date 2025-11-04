Macht Milos Malenovic als FCZ-Sportchef einen guten Job? Die Blick-Analyse sagt: Nein.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus
Cédric HeebRedaktor Sport
Egal, ob Kaderplanung, die Trainerbesetzung oder die sportliche Entwicklung – seit Milos Malenovic (40) beim FCZ Sportchef ist, zeigen in der Blick-Analyse sämtliche Entwicklungskurven nach unten. Und doch scheint er unantastbar, Ancillo Canepa (72) spricht ihm immer wieder das volle Vertrauen aus. Wie ist deine Meinung zur Lage beim FCZ unter Malenovic?
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
12
11
28
2
12
7
22
3
11
12
21
4
12
-1
19
5
12
3
18
6
12
5
17
7
11
-1
16
8
12
4
15
9
12
-4
14
10
12
-7
13
11
12
-10
10
12
12
-19
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde