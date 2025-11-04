In den zwei Jahren mit Milos Malenovic als Sportchef ging es beim FC Zürich kontinuierlich bergab. Wie beurteilst du die Lage?

Macht Milos Malenovic als FCZ-Sportchef einen guten Job? Die Blick-Analyse sagt: Nein. Foto: Philipp Kresnik/freshfocus

Cédric Heeb Redaktor Sport

Egal, ob Kaderplanung, die Trainerbesetzung oder die sportliche Entwicklung – seit Milos Malenovic (40) beim FCZ Sportchef ist, zeigen in der Blick-Analyse sämtliche Entwicklungskurven nach unten. Und doch scheint er unantastbar, Ancillo Canepa (72) spricht ihm immer wieder das volle Vertrauen aus. Wie ist deine Meinung zur Lage beim FCZ unter Malenovic?