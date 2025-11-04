DE
Wie beurteilst du die FCZ-Talfahrt unter Malenovic?

In den zwei Jahren mit Milos Malenovic als Sportchef ging es beim FC Zürich kontinuierlich bergab. Wie beurteilst du die Lage?
Publiziert: vor 59 Minuten
Macht Milos Malenovic als FCZ-Sportchef einen guten Job? Die Blick-Analyse sagt: Nein.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Egal, ob Kaderplanung, die Trainerbesetzung oder die sportliche Entwicklung – seit Milos Malenovic (40) beim FCZ Sportchef ist, zeigen in der Blick-Analyse sämtliche Entwicklungskurven nach unten. Und doch scheint er unantastbar, Ancillo Canepa (72) spricht ihm immer wieder das volle Vertrauen aus. Wie ist deine Meinung zur Lage beim FCZ unter Malenovic?

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
12
11
28
2
FC Basel
FC Basel
12
7
22
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
12
21
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
12
-1
19
5
FC Sion
FC Sion
12
3
18
6
FC Luzern
FC Luzern
12
5
17
7
FC Lugano
FC Lugano
11
-1
16
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
4
15
9
Servette FC
Servette FC
12
-4
14
10
FC Zürich
FC Zürich
12
-7
13
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
12
-10
10
12
FC Winterthur
FC Winterthur
12
-19
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
