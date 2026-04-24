Sion-Trainer Didier Tholot bleibt den Wallisern für drei weitere Jahre erhalten. Vor dem Spiel gegen den FC Basel ist er deswegen gut gelaunt. Trotzdem gibt der 62-Jährige ein klares Ziel vor. Das Inside.

Die News der Woche

Didier Tholot hat seinen Vertrag als Cheftrainer des FC Sion um drei Spielzeiten verlängert. «Ich hatte Angebote von anderen Vereinen, aber ich konnte mir nur vorstellen, hierzubleiben», erklärt der 62-Jährige. «Ein Sion-Trainer, der drei Jahre hier ist und um weitere drei Jahre verlängert, ist fast schon utopisch», scherzt Didier Tholot, der den Verein sehr schätzt und weiterentwickeln möchte. «Ich mag diese Region. Mir gefällt die Art und Weise, wie mein Präsident und Barth die Dinge angehen. Mir gefällt die Arbeitsweise meines Trainerteams. Die Tatsache, dass wir junge Spieler mit grossem Potenzial haben, die aber noch gefördert werden müssen – all das reizt mich.»

Die grosse Frage

Gelingt Sion endlich der Sieg in Basel? Die Reise am Sonntag in den St.-Jakob-Park ist der 42. Anlauf der Walliser in der Liga. Ihr letzter Sieg datiert vom 2. August 1997. Wer damals das entscheidende Tor zum 3:1 für die Walliser schoss? Niemand Geringeres als der jetzige Trainer Didier Tholot.

Gesagt ist gesagt

«Wir werden ihre grössten Unterstützer sein», kommentiert Tholot den Cup-Finaleinzug des FC St. Gallen. Und das aus gutem Grund: Gewinnen die Espen gegen Challene-Ligist Stade-Lausanne-Ouchy, würde der vierte Platz in der Super League ebenfalls reichen, um in einer europäischen Gruppenphase teilzunehmen. Aktuell stehen die Walliser auf Platz fünf – mit einem Punkt Rückstand auf den FCB.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Costa; Chouaref, Kololli, Surdez; Nivokazi.

Wer fehlt?

Tholot kann aus dem vollen Schöpfen. Kein Spieler ist gesperrt oder verletzt gemeldet.

Neben dem Platz

Die Eröffnung des neuen Stadions des FC Sion, die ursprünglich für 2030 geplant war, wurde auf 2031 verschoben. Dies gab Christian Constantin am Dienstag auf einer Pressekonferenz im Tourbillon bekannt, die der Zukunft des Vereins gewidmet war. Eine Videopräsentation des finalen Projekts wird im September gezeigt. «Sie werden überrascht sein», schürt der Präsident Vorfreude.

Hast du gewusst, dass ...

... aus den letzten zehn Spielen nur Leader Thun mehr Punkte als die Sittener holte? Die Sensationsmannschaft aus dem Berner Oberland sammelte in dieser Zeit 22 Zähler, Sion deren 18. Zudem kassierten sie in dieser Zeit nur sieben Gegentreffer – so wenig wie kein anderes Team.

Aufgepasst auf

Ilyas Chouaref. Gegen Lausanne erzielte der Stürmer seinen sechsten Saisontreffer. Zuvor gab es eine längere Durststrecke – damals war er gegen Basel erfolgreich.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 33 Runden:

Racioppi 4,5 Baltazar 4,4 Hajrizi 4,2

Hier gehts zu allen Sittener Noten.

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich ist der Schiedsrichter des Spiels. Anjoen Kanagasingam unterstützt aus dem VAR-Raum.

Der Gegner

Der FC Basel bestreitet seit dem Kabinenbrand sein erstes Heimspiel. Das bedeutet auch für den FC Sion gewisse Umstellungen im Ablauf. Hier kommt das FCB-Inside.

Die Spiele am Wochenende

Sa., Lausanne – FCZ, 18 Uhr

Sa., GC – Luzern, 18 Uhr

Sa., Thun – Lugano, 20.30 Uhr

So., Basel – Sion, 14 Uhr

So., Servette – Winterthur, 16.30 Uhr

So., YB – St. Gallen, 16.30 Uhr