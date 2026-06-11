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Inklusive Kaufoption
Basel leiht Mittelfeldspieler nach Österreich aus

Abgang beim FC Basel. Dion Kacuri wird an den österreichischen Bundesligaaufsteiger ausgeliehen.
Publiziert: vor 12 Minuten
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Ziehts nach Österreich: Dion Kacuri.
Foto: Pius Koller
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Die Wege von Dion Kacuri und dem FC Basel trennen sich. Wie die Basler mitteilen, leihen sie den 22-Jährigen für die kommende Saison an den SC Austria Lustenau aus. Die Vorarlberger verfügen gleichzeitig über eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler.

Kacuri wechselte im Februar 2024 von GC ans Rheinknie und hätte noch einen bis 2028 laufenden Vertrag beim FCB. In der Rückrunde 2023/24 kam er sowohl in der ersten Mannschaft als auch in der U21 zum Einsatz, danach sammelte er eine Saison lang Spielpraxis während einer Leihe an Yverdon Sport.

Insgesamt kommt der Schweizer U21-Nationalspieler auf neun Einsätze für die U21 und 22 Partien für die erste Mannschaft des FC Basel. Nun soll er beim österreichischen Bundesligaaufsteiger seine Entwicklung weiter vorantreiben.

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