In Richtung Portugal

Das Schweizer Offensivtalent Roméo Beney ziehts nach Portugal. Foto: Pius Koller

Pascal Keusch Redaktor Sport

Offensivtalent Roméo Beney (20) verlässt den FCB und wechselt zum portugiesischen Erstligisten Famalicao. Der Bruder von Nati-Heldin Iman Beney stiess im Jahr 2021 von Sion zum FCB. In der Saison 2023/24 kam er zu ersten Einsätzen in der Erstmannschaft.

In der Rückrunde der vergangenen Saison war der junge Flügelspieler an den Challenge-Ligisten Lausanne Ouchy ausgeliehen. Bei den Waadtländern gelangen ihm in 17 Spielen fünf Tore und acht Vorlagen.

