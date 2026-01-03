YB verleiht zwei weitere Youngsters

YB gibt am Samstagnachmittag zwei weitere Leihen bekannt. Janis Lüthi und Stevan Raicevic schliessen sich Rapperswil-Jona an.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nach Emmanuel Tsimba zu GC gibt YB am Samstag noch zwei weitere Leihen bekannt. Stürmer Janis Lüthi (20) und Innenverteidiger Stevan Raicevic (18) werden bis zum Ende der Saison für Rapperswil-Jona in der Challenge League spielen.

Lüthi erzielte in der aktuellen Saison neun Tore in 13 Einsätzen für die U21 in der Promotion League. Raicevic stand in sämtlichen 17 Spielen der U21 über die volle Distanz im Einsatz und erzielte zwei Treffer.

Im Klub, bei dem FCB-Star Xherdan Shaqiri Aktionär ist, sollen sie Spielpraxis in der zweithöchsten – statt wie bisher dritthöchsten – Liga sammeln.