DE
FR
Abonnieren

In die Challenge League
YB verleiht zwei weitere Youngsters

YB gibt am Samstagnachmittag zwei weitere Leihen bekannt. Janis Lüthi und Stevan Raicevic schliessen sich Rapperswil-Jona an.
Publiziert: 15:14 Uhr
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
Kommentieren
1/2
Janis Lüthi wird nach Rapperswil ausgeliehen.
Foto: Claudio De Capitani/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Nach Emmanuel Tsimba zu GC gibt YB am Samstag noch zwei weitere Leihen bekannt. Stürmer Janis Lüthi (20) und Innenverteidiger Stevan Raicevic (18) werden bis zum Ende der Saison für Rapperswil-Jona in der Challenge League spielen. 

Lüthi erzielte in der aktuellen Saison neun Tore in 13 Einsätzen für die U21 in der Promotion League. Raicevic stand in sämtlichen 17 Spielen der U21 über die volle Distanz im Einsatz und erzielte zwei Treffer. 

Im Klub, bei dem FCB-Star Xherdan Shaqiri Aktionär ist, sollen sie Spielpraxis in der zweithöchsten – statt wie bisher dritthöchsten – Liga sammeln. 

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu YB
Nichts verpassen
Alle Storys zu YB
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Challenge League
Challenge League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Rapperswil-Jona
Rapperswil-Jona
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers
        Challenge League
        Challenge League
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Rapperswil-Jona
        Rapperswil-Jona
        Super League
        Super League