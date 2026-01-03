DE
Leihe bis Ende Saison
GC verpflichtet YB-Sturmjuwel

Emmanuel Tsimba wird bis Ende Saison das GC-Trikot tragen. Der Schweizer U20-Nationalspieler kommt leihweise von YB.
Publiziert: vor 29 Minuten
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Kommentieren
Emmanuel Tsimba schliesst sich den Grasshoppers an.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Emmanuel Tsimba (19) gilt als grosses Talent. Bei YB kam der Stürmer in dieser Saison jedoch erst zu sieben Einsätzen. Nur im Cup-Spiel gegen Courtételle aus der 1. Liga, in dem er sein bisher einziges Tor für die Profis erzielte, stand er in der Startelf. Aus diesem Grund verleihen ihn die Berner bis zum Ende der Saison an Ligakonkurrent GC.

«Ich freue mich sehr, dass Emmanuel Tsimba unsere Offensive ergänzt. Sein Profil passt sehr gut zu unserer aktuellen Ausrichtung. Damit gewinnen wir zusätzliche Variabilität», wird GC-Sportchef Alain Sutter in einer Medienmitteilung zitiert. Tsimba erhält beim Rekordmeister die Rückennummer 19. 

Im Sommer 2024 wechselte er von der U19 von Servette in die U21 der Young Boys. In der Promotion League erzielte er in 32 Spielen elf Tore für die Berner. 

