GC verpflichtet YB-Sturmjuwel

Emmanuel Tsimba wird bis Ende Saison das GC-Trikot tragen. Der Schweizer U20-Nationalspieler kommt leihweise von YB.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Emmanuel Tsimba (19) gilt als grosses Talent. Bei YB kam der Stürmer in dieser Saison jedoch erst zu sieben Einsätzen. Nur im Cup-Spiel gegen Courtételle aus der 1. Liga, in dem er sein bisher einziges Tor für die Profis erzielte, stand er in der Startelf. Aus diesem Grund verleihen ihn die Berner bis zum Ende der Saison an Ligakonkurrent GC.

«Ich freue mich sehr, dass Emmanuel Tsimba unsere Offensive ergänzt. Sein Profil passt sehr gut zu unserer aktuellen Ausrichtung. Damit gewinnen wir zusätzliche Variabilität», wird GC-Sportchef Alain Sutter in einer Medienmitteilung zitiert. Tsimba erhält beim Rekordmeister die Rückennummer 19.

Im Sommer 2024 wechselte er von der U19 von Servette in die U21 der Young Boys. In der Promotion League erzielte er in 32 Spielen elf Tore für die Berner.