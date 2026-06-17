Der FC Sion muss in der zweiten Runde der Conference-League-Quali entweder nach Albanien oder Belarus. Es wartet der Sieger der Begegnung Elbasani gegen Bate Borissow.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Nach neun Jahren kehrt Sion in den europäischen Fussball zurück. Und die erste Hürde auf dem Weg in die Conference League wartet in Albanien oder Belarus.

Die Sittener treffen auf den Sieger der Partie des belarussischen Klubs Bate Borissow und des albanischen Teams AF Elbasani. Am 16. Juli steht das Rückspiel dieser Begegnung an.

Somit weiss Sion erst eine Woche vor seinem Spiel, wo es hingeht. Am 23. Juli findet das Hinspiel auswärts statt, eine Woche später geht im Tourbillon das Rückspiel über die Bühne. Übersteht Sion diese Runde, warten noch zwei weitere Runden bis in die Ligaphase der Conference League.

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