Nach neun Jahren kehrt Sion in den europäischen Fussball zurück. Und die erste Hürde auf dem Weg in die Conference League wartet in Albanien oder Belarus.
Die Sittener treffen auf den Sieger der Partie des belarussischen Klubs Bate Borissow und des albanischen Teams AF Elbasani. Am 16. Juli steht das Rückspiel dieser Begegnung an.
Somit weiss Sion erst eine Woche vor seinem Spiel, wo es hingeht. Am 23. Juli findet das Hinspiel auswärts statt, eine Woche später geht im Tourbillon das Rückspiel über die Bühne. Übersteht Sion diese Runde, warten noch zwei weitere Runden bis in die Ligaphase der Conference League.
Füge jetzt Sion deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!