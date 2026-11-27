Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport
Der Sonntagsverkauf in Thun am vierten Advent hat Auswirkungen auf den Spielplan der Super League: Das Heimspiel des FC Thun gegen Sion am 20. Dezember kann nicht wie geplant um 14 Uhr stattfinden – die Thuner Behörden haben sich aufgrund der geöffneten Läden in der Stadt für eine Verlegung auf 16.30 Uhr entschieden.
Ein Spiel wird an diesem Sonntag aber dennoch zum frühen Zeitpunkt stattfinden: Um die gewohnte Aufteilung der Partien beizubehalten, ist das eigentlich für 16.30 Uhr angesetzte Spiel zwischen Vaduz und Lugano von der Swiss Football League auf den nun freien Termin um 14 Uhr verlegt worden.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
14
22
37
2
BSC Young Boys
14
17
31
3
FC Sion
14
13
29
4
FC St. Gallen
14
2
23
5
FC Zürich
14
-1
22
6
Servette FC
14
-1
17
7
FC Luzern
14
-5
16
8
FC Basel
14
-6
15
9
FC Thun
14
-11
14
10
FC Vaduz
14
-5
11
11
Grasshopper Club Zürich
14
-14
11
12
FC Lausanne-Sport
14
-11
8
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde