In der letzten Super-League-Runde des Jahres kommt es zu einem Spielabtausch. Der Grund dafür ist ungewöhnlich.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Der Sonntagsverkauf in Thun am vierten Advent hat Auswirkungen auf den Spielplan der Super League: Das Heimspiel des FC Thun gegen Sion am 20. Dezember kann nicht wie geplant um 14 Uhr stattfinden – die Thuner Behörden haben sich aufgrund der geöffneten Läden in der Stadt für eine Verlegung auf 16.30 Uhr entschieden.

Ein Spiel wird an diesem Sonntag aber dennoch zum frühen Zeitpunkt stattfinden: Um die gewohnte Aufteilung der Partien beizubehalten, ist das eigentlich für 16.30 Uhr angesetzte Spiel zwischen Vaduz und Lugano von der Swiss Football League auf den nun freien Termin um 14 Uhr verlegt worden.

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