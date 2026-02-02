Mit zwei Toren in Luzern beendet St. Gallens Alessandro Vogt am Sonntag seine Super-League-Torflaute. Grund genug für die Blick-Leserinnen und -Leser, den 20-Jährigen zum Spieler der Runde zu wählen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Bereits bei den Blick-Noten hat Alessandro Vogt als einziger Spieler an diesem Wochenende die Bestnote 6 erhalten, nun wird der St. Galler Stürmer auch von den Blick-Leserinnen und -Leser zum Spieler der Runde gewählt: Der Doppeltorschütze im Auswärtsspiel gegen Luzern (2:2) vereint in der Blick-Umfrage rund ein Viertel fast 1100 abgegebenen Stimmen auf sich – so viel wie kein anderer Super-League-Akteur in der 22. Runde.

Damit distanziert er seinen ersten Verfolger deutlich: Leonardo Bertone erhält nach seinem Traumtor, der den Thuner 2:1-Sieg im Basler St. Jakob-Park einläutet, knapp 130 Stimmen. Mit einem Stimmenanteil von 12 Prozent landet er auf Rang zwei dieses Rankings. Direkt dahinter folgt etwas überraschend ein Teamkollege von Vogt: Rund 6 Prozent der Teilnehmenden geben FCSG-Keeper Lawrence Ati Zigi ihre Stimme. Damit kommt der Ghanaer bei den Blick-Userinnen und -User besser weg als in den Noten, wo er gerade noch so genügend ist.

Das Voting wurde am Montagmorgen (9.12 Uhr) lanciert und am frühen Montagabend (17.30 Uhr) ausgewertet.

