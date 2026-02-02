DE
Ihr habt entschieden
St. Galler Knipser zum Spieler der Runde gewählt

Mit zwei Toren in Luzern beendet St. Gallens Alessandro Vogt am Sonntag seine Super-League-Torflaute. Grund genug für die Blick-Leserinnen und -Leser, den 20-Jährigen zum Spieler der Runde zu wählen.
Publiziert: 17:50 Uhr
1/2
Macht mit zwei Toren in Luzern auf sich aufmerksam: Alessandro Vogt wird im Blick-Voting zum Spieler der Runde gewählt.
Bereits bei den Blick-Noten hat Alessandro Vogt als einziger Spieler an diesem Wochenende die Bestnote 6 erhalten, nun wird der St. Galler Stürmer auch von den Blick-Leserinnen und -Leser zum Spieler der Runde gewählt: Der Doppeltorschütze im Auswärtsspiel gegen Luzern (2:2) vereint in der Blick-Umfrage rund ein Viertel fast 1100 abgegebenen Stimmen auf sich – so viel wie kein anderer Super-League-Akteur in der 22. Runde.

Damit distanziert er seinen ersten Verfolger deutlich: Leonardo Bertone erhält nach seinem Traumtor, der den Thuner 2:1-Sieg im Basler St. Jakob-Park einläutet, knapp 130 Stimmen. Mit einem Stimmenanteil von 12 Prozent landet er auf Rang zwei dieses Rankings. Direkt dahinter folgt etwas überraschend ein Teamkollege von Vogt: Rund 6 Prozent der Teilnehmenden geben FCSG-Keeper Lawrence Ati Zigi ihre Stimme. Damit kommt der Ghanaer bei den Blick-Userinnen und -User besser weg als in den Noten, wo er gerade noch so genügend ist. 

Das Voting wurde am Montagmorgen (9.12 Uhr) lanciert und am frühen Montagabend (17.30 Uhr) ausgewertet.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
22
22
49
2
FC Lugano
FC Lugano
22
11
40
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
21
14
38
4
FC Basel
FC Basel
22
8
36
5
FC Sion
FC Sion
22
6
33
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
22
-2
32
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
22
2
28
8
Servette FC
Servette FC
22
-5
25
9
FC Zürich
FC Zürich
22
-11
25
10
FC Luzern
FC Luzern
22
-3
23
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
22
-11
19
12
FC Winterthur
FC Winterthur
21
-31
13
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
