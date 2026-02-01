Björn Lindroos Redaktor Sport

Bei St. Gallen glänzt Alessandro Vogt. Das Sturmjuwel erzielt zuerst mit einem sehenswerten Volley das 1:0 und doppelt nach der Pause mit einem Flachschuss nach. Dafür gibts die Bestnote 6. Auch Christian Witzig überzeugt. Er ackert wie gewohnt auf der Aussenbahn und bereitet das zweite Tor von Vogt mit einem schönen Pass vor. Schlechter weg kommt Carlo Boukhalfa, der nach 55 Minuten einen Penalty schwach tritt und an Luzerns-Goalie Loretz scheitert.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Vogt bis 71., Baldé bis 71., Witzig bis 81., Okoroji bis 89. – Verinac ab 71., Besio ab 71., Vallci ab 81., Ruiz ab 89. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Luzern-Spieler abgeschnitten

Luzerns Einwechselspieler Oscar Kabwit bringt Schwung in die Offensive und erzielt den Anschlusstreffer kurz vor Schluss. Den Ausgleich in der Nachspielzeit bereitet er vor. Auch Penaltykiller Pascal Loretz kommt gut weg. Nur Note 3 gibts für Julian von Moos. Er zeigt gegen seinen Ex-Klub zu wenig und muss zur Pause raus. Wohl auch, weil er unter der Woche noch krank war. Dieselbe Note gibts für Levin Winkler. Er kann sich bei Goalie Loretz bedanken, dass sein Hands im Strafraum nicht bestraft wird.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Von Moos bis 46., Winkler bis 59., Villiger bis 76., Knezevic bis 76., Aba bis 78. – Kabwit ab 46., Ferreira ab 59., Karweina ab 76. (zu kurz für eine Bewertung), Bajrami ab 76. (zu kurz für eine Bewertung), Vasovic ab 78. (zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.