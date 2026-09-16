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Brack Super League
Super League: Die Stimmen zum Lugano-Sieg gegen St. Gallen
Hunziker-Ärger über Schiri
«Klares Foul – sogar der VAR hats gesehen»
Andrin Hunziker und Felix Gebhardt sprechen nach dem deutlichen Lugano-Sieg gegen St. Gallen über das Spiel.
Publiziert: vor 44 Minuten
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