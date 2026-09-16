DE
FR
Abonnieren

Hunziker-Ärger über Schiri
«Klares Foul – sogar der VAR hats gesehen»

Andrin Hunziker und Felix Gebhardt sprechen nach dem deutlichen Lugano-Sieg gegen St. Gallen über das Spiel.
Publiziert: vor 44 Minuten
Kommentieren
Die Highlights des 4. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lugano
FC Lugano
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen