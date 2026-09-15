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Hoppers-Noten gegen Sion
Gesamte GC-Defensive fällt durch – vier Spieler sind genügend

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 2:5-Pleite von GC gegen Sion.
Publiziert: vor 21 Minuten
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1/7
Fünf Tore schenkt der FC Sion GC ein, hier ist Fode Sylla (l.) erfolgreich.
Foto: keystone-sda.ch
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Alain KunzReporter Fussball

Mann oh Mann, GC. Wie soll man diesen Auftritt bewerten? Zuerst schlecht, Sion schippert einem geruhsamen Spiel mit einem weiteren Sieg entgegen, hat alles im Griff, GC nichts. Dann verlieren die Walliser die Kontrolle derart, dass man fast das Gefühl hat, das Momentum kippe. Doch die Einwechslungen von GC erzielen nicht die gewünschte Wirkung. Im Gegenteil. Am Ende geht man gegen die entfesselte Walliser Ersatzbank unter. 

Bedeutet: Eine genügende Note gibts lediglich für Manex Guibelalde für seinen tollen Assist zum 2:1. Für Vorfighter Amir Abrashi, der den Penalty herausholt. Für den jungen Samuel Krasniqi, der den Elfer eiskalt verwertet. Und knapp für Giotto Morandi, der vom Ärgernis zum Torschützen wird. Mit einer 2 abgewatscht werden die drei ungenügenden Verteidiger Yannick Bettkober, Allan Arigoni und Bujar Pllana sowie der unsichtbare Stürmer Young-Jun Lee. Für die Übrigen gibts eine 3.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
7
13
19
2
FC Sion
FC Sion
8
9
18
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
12
16
4
FC Basel
FC Basel
8
2
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
-2
10
6
FC Zürich
FC Zürich
8
-6
10
7
FC Luzern
FC Luzern
8
-5
9
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
8
-7
8
9
Servette FC
Servette FC
7
-3
7
10
FC Thun
FC Thun
7
-7
7
11
FC Vaduz
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
-4
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
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Grasshopper Club Zürich
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