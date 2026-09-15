Mann oh Mann, GC. Wie soll man diesen Auftritt bewerten? Zuerst schlecht, Sion schippert einem geruhsamen Spiel mit einem weiteren Sieg entgegen, hat alles im Griff, GC nichts. Dann verlieren die Walliser die Kontrolle derart, dass man fast das Gefühl hat, das Momentum kippe. Doch die Einwechslungen von GC erzielen nicht die gewünschte Wirkung. Im Gegenteil. Am Ende geht man gegen die entfesselte Walliser Ersatzbank unter.
Bedeutet: Eine genügende Note gibts lediglich für Manex Guibelalde für seinen tollen Assist zum 2:1. Für Vorfighter Amir Abrashi, der den Penalty herausholt. Für den jungen Samuel Krasniqi, der den Elfer eiskalt verwertet. Und knapp für Giotto Morandi, der vom Ärgernis zum Torschützen wird. Mit einer 2 abgewatscht werden die drei ungenügenden Verteidiger Yannick Bettkober, Allan Arigoni und Bujar Pllana sowie der unsichtbare Stürmer Young-Jun Lee. Für die Übrigen gibts eine 3.
Füge jetzt GC deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
7
13
19
2
FC Sion
8
9
18
3
BSC Young Boys
8
12
16
4
FC Basel
8
2
13
5
FC St. Gallen
7
-2
10
6
FC Zürich
8
-6
10
7
FC Luzern
8
-5
9
8
Grasshopper Club Zürich
8
-7
8
9
Servette FC
7
-3
7
10
FC Thun
7
-7
7
11
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
8
-4
6