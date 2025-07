1/6 Künstler Ersan «3Kay» Kaykaya überreicht Will Smith ein Trikot des FC Basel. Foto: Instagram/3kayart

Lucas Werder Reporter Fussball

Was ist das denn? Nachdem Superstar Will Smith (56) am Mittwochabend am Paléo Festival in Nyon aufgetreten ist, kursiert auf Instagram plötzlich ein Foto des US-Amerikaners mit einem Trikot des FC Basel. Angelehnt an Smiths eigenen Podcast «Class of '88» ist auf dem Rücken des Leibchens die Nummer 88 aufgedruckt.

Der Hollywood-Star und Rapper weilt seit mehreren Tagen in der Schweiz. Schon vor dem Paléo Festival war er am vergangenen Wochenende am Gurtenfestival aufgetreten. Doch wie ist es zum Foto mit dem FCB-Trikot gekommen?

Eingefädelt hat die Aktion Künstler Ersan «3Kay» Kaykaya. Der Basler hat in seinen Werken bereits zahlreiche Stars, darunter auch viele Fussballer, verewigt und ist glühender Fan des FCB. Nun hat Kaykaya Smith neben einem Bild auch gleich noch ein Trikot seines Lieblingsklubs überreicht. «Ich habe ihm erklärt, dass das der grösste Klub in der Schweiz ist», sagt Kaykaya zu Blick. «Hab ihn gleich noch für ein Spiel im Joggeli eingeladen. Er hat gesagt, er würde das sehr gerne machen. Er liebt die Schweiz.»

Beim Saisonstart im St. Galler Kybunpark wird der FCB aber noch auf die Unterstützung seines neuen Promi-Fans verzichten müssen. Am Samstag tritt der Smith bereits wieder an zwei Konzerten in Marbella und Madrid auf.