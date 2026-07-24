FCB-Coach Lichtsteiner gibt Verkaufskandidaten Einsatzzeit

Beim FC Basel kommts gegen Servette zum Saisonauftakt zum Debütantenball. Trotzdem will Trainer Stephan Lichtsteiner auch auf Verkaufskandidaten setzen. Und wie geht es Captain Xherdan Shaqiri nach seiner Auswechslung gegen Juve? Die Antwort gibts im Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FCB-Trainer Lichtsteiner schont Shaqiri gegen Juventus wegen Rückenproblemen, plant aber mit ihm.

Gegen Servette könnten bis zu fünf FCB-Neuzugänge in der Startelf stehen.

Kaio Eduardo fehlt nach Kreuzbandriss, Schiedsrichter Urs Schnyder leitet das Spiel.

Lucas Werder Reporter Fussball

Die News der Woche

Im letzten Test vor Saisonstart gegen Juventus Turin (0:0) holte Stephan Lichtsteiner Xherdan Shaqiri schon nach 45 Minuten vom Platz. Reicht die Luft noch nicht für mehr? «Ich wollte nichts riskieren. Er hatte in den Tagen davor leichte Rückenprobleme», klärt der FCB-Coach jetzt auf. Mit seinem Captain plant Lichtsteiner auch diese Saison. «Er ist ein Schlüsselspieler, der die Spiele für uns entscheiden kann. Er hat eine sehr gute Vorbereitung gemacht», findet der Basler Trainer.

Die grosse Frage

Was passiert mit den Verkaufskandidaten Metinho und Philip Otele? Wenn es nach Lichtsteiner geht, am liebsten überhaupt nichts mehr. «Sie werden gegen Servette spielen», verrät er. Einen Plan B, falls einer oder sogar beide den FCB in diesem Sommer verlassen, hat Lichtsteiner nicht. «Wenn sie verkauft würden, werde ich eine Lösung suchen.»

Gesagt ist gesagt

Gegen Juventus stehen mit Flavius Daniliuc und Victory Akpe nur zwei Basler die gesamten 90 Minuten auf dem Platz. Bilden der Österreicher und der nigerianische Neuzugang aus Ungarn dadurch auch gegen Servette das Innenverteidiger-Duo? «Beide sind schon sehr weit in der Vorbereitung. Ich glaube schon, dass das Richtung Startelf geht», so Lichtsteiner.

Die Blick-Prognose

Debütantenball in Genf! Im Stade de Genève dürften mit Jonas Omlin, Akpe Victory, Ludwig Malachowski und Kazeem Olaigbe gleich vier Neuzugänge in der Basler Startelf stehen. Ein weiterer Kandidat für sein FCB-Debüt ist Zan Celar. «Es ist möglich, dass er von Anfang an spielt, es ist aber auch möglich, dass er von der Bank kommt. Das werden wir nach dem Abschlusstraining am Freitag entscheiden. Er wird aber sicher im Kader stehen», verrät Lichtsteiner.

Mögliche Aufstellung

Omlin, Tsunemoto, Victory, Daniliuc, Cissé; Metinho, Malachowski; Olaigbe, Shaqiri, Otele; Ajeti.

Wer fehlt?

Kaio Eduardo verpasst nach seinem Ende Februar erlittenen Kreuzbandriss den Start in die neue Saison. Neuzugang Jonas Harder ist wohl noch nicht fit genug. Die Abgangskandidaten Djordje Jovanovic, Marin Soticek, Gabriel Sigua und Kevin Rüegg dürften ebenfalls im Kader fehlen.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder und sein Team werden mit der Leitung der Partie in Genf betraut. Unterstützung aus Volketswil erhält Schnyder von Johannes von Mandach.

Der Gegner

Shootingstar Junior Kadile hat bei Servette fix unterschrieben. Trotzdem gibt es schlechte Nachrichten: Der Flügel wird das Spiel verletzt verpassen. Auch den neuen Keeper Edvin Gertmonas ereilt dieses Schicksal. Wie die Genfer den FCB knacken wollen, liest du im Servette-Inside.

1 Runde

Sa., Servette – Basel, 18 Uhr

Sa., Lausanne – GC, 18 Uhr

Sa., Luzern – Thun, 20.30 Uhr

So., YB – Sion, 14 Uhr

So., Lugano – Vaduz, 16.30 Uhr

So., St. Gallen – FCZ, 16.30 Uhr

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