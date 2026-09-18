DE
FR
Abonnieren

Hinter Shootingstar Boteli nur noch Joker
Sions Nivokazi musste zuletzt auch privat unten durch

Vergangene Saison Sions Stürmer der Stunde, spielt Rilind Nivokazi hinter Winsley Boteli nur noch die zweite Geige. Als wäre das nicht genug, hatte er zuletzt auch abseits des Platzes mit Rückschlägen zu kämpfen. Sein Doppelpack gegen GC tat deswegen besonders gut.
Publiziert: vor 47 Minuten
Kommentieren
1/4
Rilind Nivokazi musste zuletzt mehrere Rückschläge verkraften.
Foto: Toto Marti

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sions Rilind Nivokazi erzielt gegen GC zwei Tore in acht Minuten
  • Privatleben belastet den 26-jährigen Stürmer, Familie und Trainer unterstützen ihn
  • Letzte Saison 13 Tore, vor GC-Spiel noch kein Treffer in dieser Super-League-Saison
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Letzten Dienstag im Letzigrund. Sion liegt gegen GC mit 1:2 hinten, als Didier Tholot in der 61. Minute Rilind Nivokazi bringt. Nur zwei Minuten später gleicht er aus, sechs weitere Zeigerumdrehungen benötigt er für den Doppelpack. «Das hat gewaltig gutgetan», sagt der Stürmer, der letzte Saison noch 13 Tore erzielte, in der laufenden Kampagne bis dato aber noch ohne Treffer war. Seit Winsley Boteli bei Sion allen die Show stiehlt, muss auch Nivokazi hartes Brot essen. Doch der designierte Nati-Debütant ist nicht das einzige, womit er zuletzt zu kämpfen hatte.

Tholot kennt Nivokazis Situation nur zu gut

Denn der 26-Jährige machte zuletzt privat keine leichte Zeit durch. «Bei mir sind wichtige persönliche Dinge passiert, für die ich ein bisschen bezahlt habe». Mithilfe seiner Familie versuche er, darüber hinwegzukommen. Auch Sion-Trainer Tholot nahm im Heilungsprozess eine wichtige Rolle ein, als er genau das tat, was der Stürmer benötigte.

Schliesslich weiss Tholot aus seiner Aktivenzeit genau, wie sich eine Torflaute für einen Offensivakteur anfühlt. «Ich habe in meiner Karriere auch oft erlebt, dass es nicht läuft.» Also gab er ihm einen Rat, der sich bezahlt machen sollte. Wie Didier Tholot seinen Schützling intern stützte, was Nivokazi zu seinem privaten Tief sagt und was er sich von Kololli abschauen soll, liest du nur im exklusiven B+-Artikel.

Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
8
16
22
2
FC Sion
FC Sion
8
9
18
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
12
16
4
FC Basel
FC Basel
8
2
13
5
Servette FC
Servette FC
8
-1
10
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
-5
10
7
FC Zürich
FC Zürich
8
-6
10
8
FC Luzern
FC Luzern
8
-5
9
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
8
-7
8
10
FC Thun
FC Thun
8
-9
7
11
FC Vaduz
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
-4
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Sion
FC Sion
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Sion
        FC Sion
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich