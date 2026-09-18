Vergangene Saison Sions Stürmer der Stunde, spielt Rilind Nivokazi hinter Winsley Boteli nur noch die zweite Geige. Als wäre das nicht genug, hatte er zuletzt auch abseits des Platzes mit Rückschlägen zu kämpfen. Sein Doppelpack gegen GC tat deswegen besonders gut.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sions Rilind Nivokazi erzielt gegen GC zwei Tore in acht Minuten

Privatleben belastet den 26-jährigen Stürmer, Familie und Trainer unterstützen ihn

Letzte Saison 13 Tore, vor GC-Spiel noch kein Treffer in dieser Super-League-Saison

Alain Kunz Reporter Fussball

Letzten Dienstag im Letzigrund. Sion liegt gegen GC mit 1:2 hinten, als Didier Tholot in der 61. Minute Rilind Nivokazi bringt. Nur zwei Minuten später gleicht er aus, sechs weitere Zeigerumdrehungen benötigt er für den Doppelpack. «Das hat gewaltig gutgetan», sagt der Stürmer, der letzte Saison noch 13 Tore erzielte, in der laufenden Kampagne bis dato aber noch ohne Treffer war. Seit Winsley Boteli bei Sion allen die Show stiehlt, muss auch Nivokazi hartes Brot essen. Doch der designierte Nati-Debütant ist nicht das einzige, womit er zuletzt zu kämpfen hatte.

Tholot kennt Nivokazis Situation nur zu gut

Denn der 26-Jährige machte zuletzt privat keine leichte Zeit durch. «Bei mir sind wichtige persönliche Dinge passiert, für die ich ein bisschen bezahlt habe». Mithilfe seiner Familie versuche er, darüber hinwegzukommen. Auch Sion-Trainer Tholot nahm im Heilungsprozess eine wichtige Rolle ein, als er genau das tat, was der Stürmer benötigte.

Schliesslich weiss Tholot aus seiner Aktivenzeit genau, wie sich eine Torflaute für einen Offensivakteur anfühlt. «Ich habe in meiner Karriere auch oft erlebt, dass es nicht läuft.» Also gab er ihm einen Rat, der sich bezahlt machen sollte. Wie Didier Tholot seinen Schützling intern stützte, was Nivokazi zu seinem privaten Tief sagt und was er sich von Kololli abschauen soll, liest du nur im exklusiven B+-Artikel.