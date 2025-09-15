DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
«Unfassbar!» – Ferreira tanzt YB-Abwehr schwindelig

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Luzern – YB (1:2).
Publiziert: vor 23 Minuten
Teilen
Kommentieren
Die Highlights des 6. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen