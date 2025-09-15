DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Lukembila übertölpelt Goalie Kapino mit Bogenlampe

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Winterthur – Sion (2:3).
Publiziert: vor 22 Minuten
Teilen
Kommentieren
Die Highlights des 6. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Sion
FC Sion
FC Winterthur
FC Winterthur
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen