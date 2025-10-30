DE
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Die Highlights der Partie Basel – Zürich (2:0)
Highlights im Video
Shaqiri-Zuckerpässchen bedient Traoré perfekt
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Basel – FC Zürich (2:0).
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: 29.10.2025 um 23:22 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights des 11. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
3:29
Highlights im Video
Nivokazi versenkt den FCSG mit Doppelschlag kurz vor der Pause
3:21
Highlights im Video
Dähler glänzt mit erstem Super-League-Tor
