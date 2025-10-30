DE
Highlights im Video
Shaqiri-Zuckerpässchen bedient Traoré perfekt

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Basel – FC Zürich (2:0).
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: 29.10.2025 um 23:22 Uhr
Die Highlights des 11. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
