Highlights im Video
Dähler glänzt mit erstem Super-League-Tor

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Sion – St. Gallen (3:2).
Publiziert: vor 7 Minuten
Die Highlights des 11. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
