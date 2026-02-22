DE
Highlights im Video
Ruiz grätscht Servette-Siegchance zunichte

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Servette – St. Gallen (1:1).
Publiziert: vor 10 Minuten
Die Highlights des 26. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
