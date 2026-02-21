DE
Challenge League: Highlights Stade Nyonnais – Aarau (1:1)
Stade Nyonnais – Aarau 1:1
Filet köpfelt Aarau in letzter Sekunde zum Punkt
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Stade Nyonnais – Aarau (1:1).
Publiziert: 00:05 Uhr
In diesem Artikel erwähnt
Stade Nyonnais
FC Aarau
Challenge League
