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Super League: Die Highlights der Partie Sion – Vaduz (3:2)
Highlights im Video
Rrudhani-Knaller lässt Vaduz-Goalie keine Chance
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Sion – FC Vaduz (3:2).
Publiziert: 10.08.2026 um 00:04 Uhr
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