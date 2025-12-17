DE
Super League: Die Highlights der Partie FCZ – Lugano (0:1)
Highlights im Video
Behrens bestraft harmlosen FCZ in der Nachspielzeit
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FCZ – Lugano (0:1).
Publiziert: 17.12.2025 um 23:52 Uhr
Die Highlights des 18. Spieltags der Super League
2:43
Highlights im Video
Behrens bestraft harmlosen FCZ in der Nachspielzeit
4:19
Highlights im Video
Nach Shaqiri-Fehlschuss springt Koindredi in die Bresche
3:31
Highlights im Video
GC-Plange schenkt YB gleich vier Dinger ein
