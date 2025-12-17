DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Genialer Imeri-Hackenpass setzt den Schlusspunkt

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Winterthur – FC Thun (1:4).
Publiziert: vor 33 Minuten
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen