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Sechs Spiele, sechs Fragen
Teste dein Wissen im Quiz zur elften Super-League-Runde!

Nach dem vergangenen Cup-Wochenende ist es wieder Zeit für Super-League-Fussball. Zur Einstimmung gibts nun das passende Blick-Quiz zu den einzelnen Begegnungen – mach jetzt mit und teste dein Wissen!
Publiziert: vor 2 Minuten
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Mit Basel und GC treffen am Sonntag im St. Jakob-Park zwei kriselnde Mannschaften aufeinander.
Foto: Getty Images
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
10
-2
16
5
FC Zürich
FC Zürich
10
-4
14
6
Servette FC
Servette FC
10
1
13
7
FC Basel
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
FC Luzern
10
-5
12
9
FC Thun
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
10
0
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
-9
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
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Grasshopper Club Zürich
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FC Zürich
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FC Sion
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BSC Young Boys
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FC Basel
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FC St. Gallen
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FC Thun
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FC Vaduz
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FC Lugano
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Lausanne HC
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Servette FC
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        Servette FC
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