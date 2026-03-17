Flavius Daniliuc (24) hätte Ende März im Testspiel gegen Vaduz auf den Platz zurückkehren sollen. Nun kam der Verteidiger bereits gegen Servette (3:1) wieder zum Einsatz. Was hinter der schnellen Rückkehr des Österreichers steckt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Flavius Daniliuc kehrt überraschend nach Verletzung gegen Servette zurück

Medizinische Abteilung ermöglichte schnelle Rückkehr nach nur vier Wochen

Diagnose: Faserriss, ursprünglich sechs bis acht Wochen Pause geplant War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lucas Werder Reporter Fussball

Das ging schneller als erwartet. Vor etwas mehr als einer Woche präsentierte Stephan Lichtsteiner (42) seinen Plan für die Rückkehr von Flavius Daniliuc (24). Der Verteidiger hätte nach überstandener Verletzung Ende März im Testspiel gegen Vaduz sein Comeback geben sollen. Doch daraus ist nichts geworden. Der Österreicher kommt etwas überraschend bereits am Sonntag beim 3:1-Sieg gegen Servette zu seinem Comeback, als er nach einer halben Stunde für den angeschlagenen Omeragic eingewechselt wird.

«Wir haben mit sechs bis acht Wochen Pause gerechnet. Jetzt habe ich es in vier geschafft», freut sich Daniliuc nach seinem Einsatz. Dass er derart schnell auf den Platz zurückkehren konnte, habe er vor allem der medizinischen Abteilung und den Physiotherapeuten des FCB zu verdanken. «Ich muss ihnen ein Sonderlob aussprechen», so der Verteidiger. «Nach meiner Verletzung hatten wir ein Gespräch. Ich wollte so schnell wie möglich zurückkommen. Darum haben wir es mit einer gewissen Risikoabwägung auch bewusst forciert.»

Einen Monat musste Daniliuc pausieren, nachdem er sich beim Auswärtsspiel in Sion (0:2) eine Verletzung zugezogen hatte. Faserriss in der hüftbeugenden Muskulatur, so die Diagnose. Davon hat sich der Abwehrspieler trotz der schneller als erwarteten Rückkehr komplett erholt. «So wie ich mich fühle und trainiert habe, bin ich bei mehr als 100 Prozent. Ich fühle mich körperlich besser als vor der Verletzung», sagt Daniliuc.

Gegen Winterthur zurück in die Startelf?

Wäre es nach ihm gegangen, wäre er nach nur einer Woche im Mannschaftstraining sogar bereit für einen Startelf-Einsatz gewesen. «Ich hatte am Samstag noch ein Gespräch mit dem Trainer. Ich habe ihm gesagt, dass ich startklar bin, falls es mich braucht», verrät Daniliuc. Lichtsteiner habe sich nach der Verletzungspause aber verständlicherweise dafür entschieden, ihn zunächst auf die Bank zu setzen.

Für das Auswärtsspiel in Winterthur am kommenden Sonntag dürfte Daniliuc aber den Sprung in die Startelf wieder schaffen. Entweder an der Seite von Winter-Neuzugang Becir Omeragic oder als dessen Ersatz. Über die Verletzung von Omeragic sagt Lichtsteiner: «Ich glaube nicht, dass es allzu schlimm ist. Es ist etwas, das er schon ein paar Tage mit sich herumträgt, nachdem er einen Schlag auf den Fuss bekommen hat.»

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen