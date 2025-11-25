Darum gehts
- Nelson Palacio fällt wegen Innenbandverletzung bis Jahresende aus
- Palacio wurde in der 7. Minute mit der Bahre ausgewechselt
- Er spielte in allen 16 Pflichtspielen, 15-mal in der Startelf
Der FC Zürich muss länger auf Nelson Palacio (24) verzichten. Der Kolumbianer hat sich am Sonntag in Sion (2:2) in der Startphase bei einem Tackling das linke Knie verdreht und musste schon in der 7. Minute mit der Bahre vom Platz getragen werden.
Wie der FCZ nun bekanntgibt, hat sich der zentrale Mittelfeldspieler das Innenband verletzt und wird diesem Kalenderjahr nicht mehr zum Einsatz kommen.
Palacio wechselte im Sommer vom MLS-Klub Real Salt Lake City nach Zürich und kam seither in allen 16 Pflichtspielen zum Einsatz (15 Mal Startelf). Am Wochenende wurde er von Miguel Reichmuth (22) ersetzt. Auf wen FCZ-Coach Dennis Hediger (39) in Zukunft als Palacio-Ersatz setzt, wird sich ein erstes Mal im Zürcher Derby gegen GC am Samstag (18 Uhr) zeigen.
Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
14
11
31
2
14
7
25
3
13
10
24
4
14
6
23
5
13
1
22
6
14
3
20
7
14
4
18
8
14
-6
17
9
14
3
16
10
14
-5
15
11
14
-9
14
12
14
-25
6