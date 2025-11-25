DE
Hat sich in Sion verletzt
Nelson Palacio fehlt dem FCZ längerfristig

Schlechte Neuigkeiten für den FCZ. Stammspieler Nelson Palacio fällt nach seiner frühen Auswechslung in Sion länger aus.
Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
Nelson Palacio fehlt dem FCZ für den Rest der Vorrunde.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

  • Nelson Palacio fällt wegen Innenbandverletzung bis Jahresende aus
  • Palacio wurde in der 7. Minute mit der Bahre ausgewechselt
  • Er spielte in allen 16 Pflichtspielen, 15-mal in der Startelf
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Der FC Zürich muss länger auf Nelson Palacio (24) verzichten. Der Kolumbianer hat sich am Sonntag in Sion (2:2) in der Startphase bei einem Tackling das linke Knie verdreht und musste schon in der 7. Minute mit der Bahre vom Platz getragen werden. 

Wie der FCZ nun bekanntgibt, hat sich der zentrale Mittelfeldspieler das Innenband verletzt und wird diesem Kalenderjahr nicht mehr zum Einsatz kommen. 

Palacio wechselte im Sommer vom MLS-Klub Real Salt Lake City nach Zürich und kam seither in allen 16 Pflichtspielen zum Einsatz (15 Mal Startelf). Am Wochenende wurde er von Miguel Reichmuth (22) ersetzt. Auf wen FCZ-Coach Dennis Hediger (39) in Zukunft als Palacio-Ersatz setzt, wird sich ein erstes Mal im Zürcher Derby gegen GC am Samstag (18 Uhr) zeigen. 

