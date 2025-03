1/5 Der Schweizer Stürmer Nikolas Muci sitzt bei GC häufig nur auf der Bank. Foto: Pius Koller

Darum gehts GC-Stürmer Nikolas Muci hat Team schon mit wichtigen Toren gerettet

Trainer Thomas Oral lobt Mucis Entwicklung und Einsatz im Training

Muci erzielte sechs Treffer – 0,55 Tore pro 90 Minuten

Julian Sigrist Redaktor Sport

Sechs Punkte rettete GC-Stürmer Nikolas Muci (22) seinem Team in dieser Saison bereits mit seinen Toren. Zuletzt vor zwei Wochen, als die Hoppers im letzten Spiel vor der Nati-Pause einen über weite Strecken dominanten Auftritt gegen den FC Sion hinlegte. Der Ball wollte den Weg ins Tor der Walliser aber trotz der vielen Abschlussmöglichkeiten nicht finden – zumindest bis in die Nachspielzeit. Denn da erzielte Muci mit der sechsten Grosschance der Partie endlich den verdienten Ausgleich.

Für den Schweizer U21-Nationalspieler war es der sechste Treffer in der laufenden Saison. Mit dieser Ausbeute ist er der beste Torschütze der Hoppers. Seine 0,55 Tore, die Muci pro 90 Minuten erzielt, sind ausserdem der fünftbeste Wert in der gesamten Liga. Trotzdem kam Muci gegen Sion im 28. Saisonspiel zum 20. Mal als Joker zum Zug. Erst eine Viertelstunde vor Schluss wurde der spätere Torschütze eingewechselt.

«Er wird seinen Weg gehen»

«Klar ist Muci ein Torjäger, aber man hat in der Vergangenheit gesehen, dass die Spiele nicht nach 60 Minuten entschieden sind», erklärt GC-Trainer Thomas Oral (51) vor dem Derby gegen den FCZ am Sonntag. Gerade wenn der Gegner müde ist, sieht er Muci deshalb als Trumpf: «Wir hatten Sion zum Zeitpunkt des Ausgleichs schon bespielt. In solchen Situationen tut es immer gut, so einen Spieler bis zum Abpfiff auf dem Platz zu haben.»

Oral ist überzeugt, dass Muci seinen Weg gehen wird: «Er ist ein super Junge, der jeden Tag 100 Prozent gibt im Training. Am Ende des Tages kam er aus der Challenge League und hat sich schnell angepasst.» Aber, so der Deutsche: «Er hat natürlich auch noch viel Luft nach oben.»

Doppelspitze Muci-Bojang unrealistisch

Statt Muci begann in den letzten Partien häufig Adama Bojang (20). Dieser kommt in der laufenden Saison nur auf zwei Tore, trotzdem scheint Oral an ihm festzuhalten. Dass Muci und Bojang in naher Zukunft gemeinsam auflaufen, erweist sich als keine realistische Option: «Die Situation und körperliche Verfassung beim einen oder anderen erlauben es uns nicht, dass wir immer mit zwei Spitzen starten. Wir versuchen es zwar fast immer, wollen dann aber einen schwimmenden Stürmer, der Freiheiten geniesst. Wenn Bojang und Muci von Anfang an spielen, sind wir im Zentrum nicht so kompakt, wie es gerade in den Anfangsstadien des Spiels sein soll.»