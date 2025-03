1/5 Werden Luzern-Fans unverschuldet vom Auswärtsspiel in Lausanne ausgeschlossen? Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Die Partie zwischen dem FC Lausanne-Sport und dem FC Luzern vom kommenden Sonntag (16.30 Uhr) droht eine stimmungsarme Angelegenheit zu werden.

Nach den Ausschreitungen rund um das letzte Léman-Derby gegen Servette haben die Waadtländer Behörden den Heimsektor der Lausanner für das nächste Heimspiel gesperrt. Als Teil der 3. Stufe des Kaskadenmodells wurde gleichzeitig der Ticketverkauf in allen anderen Heimsektoren gestoppt, sodass die fehlbaren Fans nicht in andere Sektoren ausweichen können.

Zusätzlich wollen die Lausanner auch den Gästesektor schliessen, also keine Fans aus Luzern ins Stadion einlassen. «Dieses Vorgehen ist besonders unverständlich, da unsere Fans in keiner Weise in die Vorfälle beim Léman-Derby involviert waren», schreibt der FCL in einem Statement. Trotz intensivem Austausch beharre Lausanne aktuell noch darauf, den Gästeblock nicht zu öffnen.

FCL arbeitet an Gästesektor-Öffnung

Noch ist aber nicht aller Tage Abend. «Der FC Luzern bedauert, dass unseren Fans der Besuch des Auswärtsspiels gegen den FC Lausanne-Sport am 30. März verwehrt bleiben soll und setzt sich in den kommenden Tagen weiterhin für eine Öffnung des Gästeblocks ein.»

Während FCL-Fans noch ein bisschen auf einen Stadionbesuch am Wochenende hoffen dürfen, wird Lausannes Heimkurve mit Sicherheit leer bleiben.