Super League: Die Stimmen zum Spektakel-Remis in Genf
«Hat nichts mit Glück zu tun»
YB-Goalie Keller spricht über die VAR-Szene
Gerardo Seoane, Marvin Keller und Jérémy Guillemenot sprechen nach dem Spektakel-Remis in Genf über die Partie.
Publiziert: 18:16 Uhr
Die Highlights des 15. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
3:04
Highlights zum 3:1 vs. Luzern
Traumhafter Kasami-Freistoss bringt Winti auf Siegeskurs
3:05
Alle Highlights im Video
Eigengewächs Kamberi schiesst den FCZ zum Derby-Sieg
3:08
Highlights zum Remis im Video
Traum-Freistoss und Penalty-Flop im Cornaredo
3:39
Highlights im Video
Edeljoker Afriyie erlöst Aarauer in der Schlussphase
