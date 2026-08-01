Gegen Lausanne steht Justin Hammel im GC-Tor. Neuzugang Marvin Hübel sitzt nur auf der Bank. Trainer Peter Zeidler scheint sich vorerst auf eine Nummer 1 festgelegt zu haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft GC verpflichtete Marvin Hübel als Konkurrenz für Justin Hammel

Gemäss Trainer Zeidler bleibt Hammel vorerst Nummer 1

Hammel absolvierte bereits 134 Spiele für GC

Kurz vor dem Saisonstart verpflichtete GC mit Marvin Hübel einen neuen Goalie. Der 23-Jährige kam vom FC Aarau und hat bei den Hoppers einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

Sofort wurde spekuliert. Wurde Hübel als neuer Stammgoalie verpflichtet? Könnte die bisherige Nummer 1 Justin Hammel (25) den Klub nach vier Jahren verlassen?

Auch wenn die Gerüchte um einen Hammel-Abgang lauter wurden, tat sich bis zum Saisonstart nichts. Zwischen den GC-Pfosten stand gegen Lausanne der Basler, der schon 134 Mal das Hopper-Trikot trug. Wie gewohnt zeigte er beim 1:1 eine souveräne Leistung. Einzig die blonden Strähnen waren für die Fans Neuland.

«Zwei starke Torhüter»

Dennoch legt sich Trainer Peter Zeidler (63) nicht fest. Zumindest vorerst. Schon vor dem Lausanne-Spiel sagte er gegenüber blue Sport, dass Hammel nicht die klare Nummer 1 sei. «Marvin trainiert erst zehn Tage hier. Heute spielt Justin, was aber nicht heisst, dass er im Mai 2027 wieder spielt. Wir sind froh, dass wir zwei so starke Torhüter haben.»

Und auch drei Tage nach dem ersten Spiel will der Deutsche gegenüber Blick nichts zur Torhüter-Situation sagen. Dies, weil das Goalie-Team rund um Trainer Andreas Hilfiker erst ganz neu zusammenarbeitet.

Stark gegen die jetzigen Kollegen

Dass Hübel für die Hoppers ein starker Rückhalt sein könnte, bewies er vergangenes Jahr in der Challenge League. Auch in der Barrage gegen seinen jetzigen Klub zeigte er starke Leistungen. Allerdings scheint sich Zeidler nun vorerst festgelegt zu haben, wie er gegenüber Blick bestätigt: «Zu Beginn habe ich mir einen Goalie-Tausch überlegt, doch es war dann relativ schnell klar, dass wir mit Hammel in die Saison starten.»

Trotzdem lässt er einen Kampf um die Nummer 1 zu. Gegen Lugano wird sicher Hammel das Tor hüten. So oder so: Ein Goalie-Problem dürfte GC aber nicht drohen.