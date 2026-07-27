Der FC Sion soll den dringend benötigten Ersatz für den verletzten und noch monatelang ausfallenden Abwehrchef Kreshnik Hajrizi (27) gefunden haben.
Laut dem italienischen Transferguru Gianluca Di Marzio soll es sich dabei um Lorenzo Villa (23) handeln, der vom Next-Gen-Team von Juventus Turin kommen soll. Der Innenverteidiger aus dem lombardischen Iseo hat es in seiner Karriere auf 20 Einsätze in der Serie B für Padova sowie 51 in der Serie C für Pineto und Juve gebracht. Mittlerweile ist der Deal nach Blick-Informationen durch. Der Spieler wird im Verlauf des Tages vorgestellt werden.
Er soll in Sion einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Zuletzt war der 1.89-Meter-Mann an Padova ausgeliehen gewesen, wo er in der zweiten Saisonhälfte regelmässig gespielt hat. Er hat bei Juventus nur noch einen Vertrag bis Juni 2027, wodurch sein Marktwert gewiss deutlich unter einer Million Franken liegt.
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