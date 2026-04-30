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«Habe mir Stabilität erhofft»
FCZ-Interimscoach Bernegger degradiert Brecher nach einem Spiel

Ein Spiel durfte Yanick Brecher wieder das FCZ-Tor hüten. Doch nach der 0:3-Niederlage gegen Lausanne muss er bereits wieder Silas Huber Platz machen.
Publiziert: vor 32 Minuten
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Aktualisiert: vor 29 Minuten
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Silas Huber wird am Wochenende gegen Winterthur das FCZ-Tor hüten.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

FCZ-Interimstrainer Carlos Bernegger will gar nicht um den heissen Brei herumreden. Gleich zu Beginn der Pressekonferenz vor dem Spiel in Winterthur verrät er, dass am Samstag auf der Schützenwiese wieder Goalie-Hoffnung Silas Huber (20) im Tor stehen wird. FCZ-Urgestein Yanick Brecher (32) muss nach nur einem Spiel wieder ins zweite Glied rücken.

Bernegger erklärt: «Beim Goaliewechsel letzte Woche habe ich mir Erfahrung und Stabilität erhofft. Es ist anders herausgekommen, als ich erwartet habe. Deshalb wird es wieder einen Wechsel geben und Silas wieder im Tor stehen.» Huber hat Brecher anfangs Februar abgelöst und seither 12 Spiele bestritten. Dabei bleibts also in dieser Saison nicht.

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