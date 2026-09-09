Sion verlängert mit Eigengewächs

Er sei «ein echtes Produkt der Walliser Nachwuchsarbeit», sagt Sion-Sportchef Barthélémy Constantin (31) über Verteidiger Damien Möschinger – nun verlängert der 18-Jährige seinen Vertrag bei den Sittenern bis im Sommer 2029. Das gibt der Klub am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt.
Auf sich aufmerksam gemacht hat Möschinger, der einst aus Leytron in die Nachwuchsabteilung des Super-Ligisten gestossen ist, bislang vor allem in der U21: In der 1. Liga Classic ist er in der vergangenen Saison zum Stammspieler geworden und hat auch in der laufenden Spielzeit bereits fünf Spiele bestritten. Das hat ihm im Sommer auch einen Platz im Kader der ersten Mannschaft eingebracht, wo er in der Conference-League-Qualifikation dreimal im Aufgebot figuriert hat. Zu einem Einsatz ist er dabei aber nicht gekommen.
Füge jetzt Sion deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!