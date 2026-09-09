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Gute Auftritte in der U21
Sion verlängert mit Eigengewächs

Ein Spiel für die erste Mannschaft von Sion hat Damien Möschinger noch keines bestritten – sein Vertrag wird nun aber trotzdem verlängert: Der 18-Jährige unterschreibt bis im Sommer 2029.
Publiziert: vor 25 Minuten
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Aktualisiert: vor 20 Minuten
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Damien Möschinger unterschreibt bei Sion einen Vertrag bis im Sommer 2029.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Er sei «ein echtes Produkt der Walliser Nachwuchsarbeit», sagt Sion-Sportchef Barthélémy Constantin (31) über Verteidiger Damien Möschinger – nun verlängert der 18-Jährige seinen Vertrag bei den Sittenern bis im Sommer 2029. Das gibt der Klub am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt.

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Auf sich aufmerksam gemacht hat Möschinger, der einst aus Leytron in die Nachwuchsabteilung des Super-Ligisten gestossen ist, bislang vor allem in der U21: In der 1. Liga Classic ist er in der vergangenen Saison zum Stammspieler geworden und hat auch in der laufenden Spielzeit bereits fünf Spiele bestritten. Das hat ihm im Sommer auch einen Platz im Kader der ersten Mannschaft eingebracht, wo er in der Conference-League-Qualifikation dreimal im Aufgebot figuriert hat. Zu einem Einsatz ist er dabei aber nicht gekommen.

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