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Huber wird kurz nach Einwechslung traumhaft bezwungen
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Grobes Foul im Servette-Spiel
Liga legt Sperre für FCZ-Cavaleiro fest

Ivan Cavaleiro wird dem FC Zürich wegen eines groben Foulspiels für die ersten zwei Pflichtspiele der nächsten Saison fehlen. Die Frage ist nur: Muss er sie auch absitzen? Denn der Vertrag läuft aus.
Publiziert: 11:23 Uhr
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Ivan Cavaleiro (r.) flog gegen Servette mit Rot vom Platz.
Foto: Roger Albrecht/freshfocus
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Cédric HeebRedaktor Sport

In der 35. Minute des Spiels gegen Servette holt FCZ-Profi Ivan Cavaleiro seinen Gegenspieler Loun Srdanovic mit einem sehr groben Foul von den Beinen und wird mit Rot vom Platz gestellt. Am Montag gibt die Swiss Football League (SFL) bekannt: Der Angolaner wird für zwei Spiele gesperrt.

Somit wird der Flügelstürmer die ersten zwei Partien der nächsten Saison verpassen – sofern er denn bleibt. Denn der Vertrag von Cavaleiro, den die Zürcher im Winter geholt haben, läuft nur bis Ende Juni. Wie es weitergeht, ist derzeit nicht klar.

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