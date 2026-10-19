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Boss von Servette-Eigentümerin tritt Ende Jahr ab

Die Fondation 1890, Besitzerin des Servette FC und des HC Genf-Servette, verliert seinen Präsidenten: Grégoire Pictet tritt Ende Jahr ab.
Publiziert: vor 1 Minute
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Grégoire Pictet tritt als Präsident der Fondation 1890 ab.
Foto: zVg
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Am 31. Dezember ist Schluss: Grégoire Pictet hat seinen Rücktritt als Präsident der Fondation 1890 angekündigt. Das schreibt die Genfer Stiftung am Montag in einer Mitteilung. Der 44-Jährige hat das Amt erst im vergangenen Januar von Didier Fischer übernommen. Nun sei es nicht mehr mit seinen beruflichen Zielen zu vereinbaren, begründet Pictet den Entscheid.

Interimsmässig übernimmt Vizepräsidentin Yasmine Firmenich Luginbühl die Geschicke der wohl wichtigsten Organisation im Genfer Sport: Die Fondation 1890 ist Besitzerin des Fussballvereins Servette und des Eishockey-Klubs Genf-Servette, dazu auch der Frauen von Servette-Chênois und von Servette Rugby. Finanziert wird die Stiftung wiederum zu einem grossen Teil durch die Fondation Hans Wilsdorf, benannt nach dem verstorbenen Gründer des Genfer Uhrenkonzerns Rolex.

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